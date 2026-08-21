Dopo aver incantato il pubblico lo scorso anno suonando sul mare, la Gran Dama torna il 22 agosto al Porto Turistico di Santa Teresa Gallura. Musica, danza, gastronomia e uno spettacolo nel cielo accompagnato dal corpo di ballo della Ginnastica Ritmica di Stefania Farina. La scorsa estate aveva fatto qualcosa che sembrava impossibile. La Dama della Marina cantò su una piattaforma posizionata al centro del porto turistico sospesa a circa 4 metri dall’acqua. Le sue note e la sua gonna colorata stregarono il pubblico presente lasciandoli senza parole.

Quest’anno, però, la Gran Dama della Marina ha deciso di andare ancora oltre. La domanda che da giorni accompagna l’attesa per la seconda edizione dell’evento è una sola: Dove suonerà questa volta? La risposta è semplice e spettacolare: Sospesa in aria con il suo Piano Sky.

Il 22 agosto il Porto Turistico di Santa Teresa Gallura tornerà a trasformarsi in un grande teatro a cielo aperto per la seconda edizione della Gran Dama della Marina, l’evento organizzato dalla Pro Loco Santa Teresa Gallura. Dopo aver portato la musica sull’acqua, questa volta la Gran Dama porterà il suo pianoforte nel cielo, sospesa sopra il pubblico. Ma non sarà soltanto la musica a raccontare questa nuova e suggestiva performance. Le note della pianista saranno accompagnate dalle spettacolari coreografie delle Atlete della Scuola di Ginnastica Ritmica di Stefania Farina, creando un incontro tra musica, danza e acrobazia che promette di regalare al pubblico una scena assolutamente fuori dall’ordinario. Una performance nella quale il pianoforte, la musicista e le ginnaste diventeranno parte di un’unica coreografia sospesa tra cielo e mare.

Il Porto Turistico sarà ancora una volta la scenografia naturale dello spettacolo: un luogo nel quale il confine tra terra, acqua e cielo sembrerà per qualche minuto scomparire. Se l’anno scorso bisognava guardare verso il mare, quest’anno bisognerà guardare verso il cielo. La serata prenderà il via già dalle 19, quando il Porto inizierà ad animarsi con il percorso enogastronomico, un’occasione per conoscere e degustare diversi piatti della cucina locale, valorizzando i sapori e le tradizioni del territorio.

Un percorso pensato per accompagnare il pubblico verso il grande spettacolo finale, in un’atmosfera di festa che coinvolgerà grandi e piccoli. Musica live, intrattenimento, animazione e la SoundTheBaja Jam Session accompagneranno la serata, trasformando il Porto Turistico in un luogo da vivere per tutta la sera. Poi, alle 22, arriverà il momento più atteso. La Gran Dama prenderà il volo con il suo Piano Sky e le sue note inizieranno a scendere dal cielo, accompagnata dalle coreografie delle ginnaste.

E quando la performance sarà terminata, il cielo di Santa Teresa Gallura si illuminerà con lo spettacolo dei fuochi d’artificio. L’evento si concluderà con le note SoundTheBaja Jam Session

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