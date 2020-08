Imbarcazioni nella zona di balneazione, a Cala Petra Ruja multati 19 diportisti

I controlli della Guardia costiera.

Regole precise di sicurezza per tutelare tutti ed evitare la commistione pericolosa tra bagnanti e unità a motore. Per questo uno dei principali controlli dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci è volto a verificare che le unità da diporto non invadano la fascia di balneazione ed in particolare che non saltino i cavi tarozzati entrando nell’area riservata.

Una delle aree che ha impegnato molto gli uomini del Gommone B77 di Locamare Porto Cervo è la costa di Cala Petra Ruja nel Comune di Arzachena, area turistica di pregio, dove sono stati sanzionati 19 diportisti scorretti per aver invaso la fascia di balneazione con sanzioni da 229,50 e 459 Euro (gli importi scendono a 160,65 e 321,30 se pagati entro 5 giorni).

