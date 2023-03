Incendio a Porto Cervo, un furgone completamente distrutto dalle fiamme

L’incendio di un furgone a Porto Cervo.

A Porto Cervo si è scatenato l’incendio improvviso di un furgone. Le cause non sono ancora chiare e si trovano attualmente in fase di accertamento. L’incidente si è verificato intorno alle 8:30 e ha causato un allarme generale.

Sul luogo dell’incendio sono arrivati i vigili del fuoco di Arzachena. Gli operatori hanno agito rapidamente e con grande professionalità, riuscendo a domare le fiamme e a bonificare l’area circostante. Inoltre, i carabinieri sono stati immediatamente allertati e si sono recati sul posto per verificare la situazione e stabilire eventuali responsabilità. Non si segnalano feriti.

