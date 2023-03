Loiri saluta il suo ex sindaco Raimondo Meloni

La comunità di Loiri Porto San Paolo è ferita per la scomparsa del suo primo sindaco Raimondo Meloni. A dare la notizia è stato il figlio Giuseppe, consigliere regionale che per una manciata di voti non è diventato segretario del Pd. “Si é spento il mio faro – scrive l’esponente Dem -. Fai buon viaggio Babbo mio caro”.

Il ruolo del padre nella politica e nell’amministrazione locale è stato fondamentale per tanti: prima da consigliere comunale a Tempio, poi da primo sindaco di Loiri, ma anche da assessore provinciale e da presidente della Comunità montana.

Lo ringrazia, da successore e da discepolo, l’attuale primo cittadino di Loiri Porto San Paolo. “Ci ha lasciato un grande maestro e un grande padre, non solo di Giuseppe Meloni e Maria Giovanna, un padre nobile, un padre morale per tutti noi – ricorda il sindaco Francesco Lai -. Ma soprattutto uno dei padri della nostra autonomia comunale. Per me personalmente un esempio da seguire, è ‘colpa’ sua se mi sono prima avvicinato e poi appassionato alla politica. Il suo modo di vivere, di essere appassionato e fare politica in maniera onesta e lungimirante, di essere impegnato per aiutare il prossimo, rimarranno tra i più grandi insegnamenti che questa vita mi ha concesso”.

Il sindaco annuncia che la comunità si fermerà per onorare uno dei suoi padri fondatori. “Sarà allestita la camera ardente in Aula consiliare a Loiri da questa sera alle 20.30. Nella giornata di domani 10 marzo è proclamato lutto cittadino, in concomitanza dei funerali che saranno alle ore 16.00 – conclude Lai -.

Riposa in pace Ziu Mundeddu”

