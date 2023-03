Il blitz della Polizia locale a Olbia.

La coppia indagata per la scomparsa di Rosa Bechere si trova di fronte allo sfratto dalla loro abitazione ad Olbia, dalla quale erano stati allontanati a causa del sequestro della struttura in via Aretino e che avevano abusivamente rioccupato dopo aver dormito in auto per alcune settimane.

Il Comune di Olbia aveva deciso lo sgombero dell’abitazione poiché la donna, indagata per l’omicidio di Rosa, aveva forzato la porta di ingresso e occupato la casa senza averne diritto. Al momento, gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Giovanni Mannoni, si trovano sul posto e aspettano che l’indagata lasci la struttura. Si sta cercando di trovare una soluzione condivisa poiché l’indagata non sembra intenzionata ad abbandonare la proprietà.

