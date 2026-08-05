Esce di strada con l’auto ad Arzachena: ferito il conducente

Incidente stradale ad Arzachena.

Questo pomeriggio, intorno alle 17, sulla strada provinciale 59 di Arzachena, si è verificato un incidente stradale. Coinvolta nel sinistro una sola auto che, stando a cause in corso di accertamento, è uscita di strada uscendo dalla carreggiata.

Stando a quanto si apprende, il conducente è rimasto ferito nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena. La squadra ha collaborato col personale del 118 per estrarre il conducente dall’abitacolo. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Olbia per accertamenti. Sul posto anche la Polizia Locale di Arzachena.

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