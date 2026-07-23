Meteo Olbia 24 luglio, oggi meno afa in Gallura

Le previsioni meteo per venerdì 24 luglio a Olbia

Il meteo a Olbia per venerdì 24 luglio conferma una giornata stabile e soleggiata, ma con una novità rispetto agli ultimi giorni: il caldo sarà meno opprimente. Sulla Gallura il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, non sono previste precipitazioni e i venti saranno deboli. Le temperature rimarranno pienamente estive, ma senza gli eccessi registrati durante la recente ondata di calore.

L’alta pressione continua a garantire tempo stabile sul nord-est dell’Isola, creando condizioni favorevoli sia lungo la costa sia nell’entroterra. Nelle ore centrali della giornata farà ancora caldo, ma la sensazione di afa sarà leggermente inferiore rispetto all’inizio della settimana.

Giornata ideale per vivere il territorio

L’ultimo fine settimana pieno di luglio porterà ancora un forte afflusso di visitatori tra porto, aeroporto e strutture ricettive della Gallura. Le condizioni meteo saranno favorevoli non soltanto per chi sceglierà il mare, ma anche per le escursioni nell’arcipelago di La Maddalena, le visite ai piccoli borghi dell’entroterra, i percorsi naturalistici sul Monte Limbara e gli appuntamenti serali organizzati nei principali centri turistici.

Con il clima più gradevole rispetto ai giorni scorsi, molti approfitteranno delle lunghe giornate estive per trascorrere più tempo all’aperto, tra mercatini, passeggiate sul lungomare ed eventi che animano la costa gallurese. Il meteo a Olbia conferma quindi un venerdì all’insegna del bel tempo, con temperature ancora elevate ma finalmente più vicine ai valori tipici della stagione.

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