Nuovo incendio alle porte di Olbia, tre elicotteri in azione

Un altro incendio vicino al Mater Olbia, poco lontano dall’aeroporto

A due giorni di distanza un altro incendio sta avanzando vicino al Mater Olbia, proprio alle porte della città. Il fuoco sta avanzando nella zona del Padrongianus, vicino al Lido del Sole, e sta creando problemi anche alla circolazione. A causa del fumo e alla vicinanza del fuoco ora è chiuso quel tratto di Statale 125 all’ingresso sud di Olbia. Tra i tanti disagi che può provocare quel rogo c’è anche la vicinanza con l’aeroporto Costa Smeralda.

Da terra stanno agendo vigili del fuoco, Corpo forestale e Protezione civile ma c’è anche l’intervento aereo. Il Corpo forestale sta intervenendo con due elicotteri provenienti dalla base operativa del Limbara e il SuperPuma dalla base di Alà dei Sardi. Sul posto coordina le operazioni il Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento) della Stazione Forestale di Olbia.

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