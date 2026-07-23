Maturità 2026 al Panedda di Olbia, c’è una sola “centista”

Ecco i risultati della maturità 2026 al Panedda di Olbia

Si è concluso anche all’Istituto Tecnico “Dionigi Panedda” di Olbia l’esame di Stato per la maturità 2026. Tra i 78 candidati, una sola studentessa ha raggiunto il massimo dei voti: Aurora Canu, della classe 5B indirizzo Turismo, che ha concluso il proprio percorso con 100/100.

Un risultato che conferma ancora una volta il buon livello dell’indirizzo turistico dell’istituto, già protagonista negli ultimi anni per l’elevato numero di studenti capaci di distinguersi agli Esami di Stato.

I migliori risultati alla maturità 2026 dell’indirizzo Turismo del Panedda di Olbia

L’indirizzo Turismo si conferma quello con le valutazioni più elevate: 100/100 di Aurora Canu (5BT), 97/100 di Giulia Galbiati (5BT), 96/100 di Matilde Pirina (5CT), 95/100 di Alessandro Ventimiglia e Gabriele Paolo Pitzoi (5AT), 92/100 di Valentina Mesina (5AT) e 91/100 di Alessia Uccula (5AT), Yu Xuan Chen e Martina Mudulu (5BT) e Maddalena Pittorru (5CT).

Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing

Per l’indirizzo AFM, il voto più alto è stato il 91/100 ottenuto da Onejsa Turja, seguito dal 90/100 di Rebecca Padre.

Anche il corso SIA della sede associata di Palau ha fatto registrare un risultato di rilievo con Sara Manca, classe 1992, che ha concluso l’Esame di Stato con 95/100, dimostrando come l’impegno e la determinazione possano portare a risultati importanti anche per chi sceglie di tornare sui banchi di scuola in età adulta.

Il confronto con gli anni precedenti

Nel 2025 il Panedda aveva fatto registrare sei centisti su 72 candidati, pari all’8,3% del totale, mentre quest’anno il massimo dei voti è stato raggiunto da una sola studentessa, circa l’1,3% dei maturandi. Al di là dei numeri, resta significativo il livello delle valutazioni ottenute, soprattutto nell’indirizzo Turismo, che continua a distinguersi con numerosi voti compresi tra il 95 e il 100.

Come sempre, il voto finale rappresenta soltanto una parte del percorso. Dietro ogni diploma ci sono anni di studio, sacrifici, esperienze e crescita personale. A tutti i neo diplomati del Panedda va il plauso della redazione di Gallura Oggi, con l’augurio che questo traguardo sia l’inizio di un futuro ricco di soddisfazioni, nel mondo del lavoro o negli studi universitari.

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