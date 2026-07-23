Fiamme anche a Calangianus, incendio in località Carrulu

Incendio nel territorio di Calangianus

Non solo Olbia e Palau, un altro incendio è scoppiato oggi in Gallura: il fuoco ha aggredito anche le campagne di Calangianus. Il Corpo forestale è intervenuto con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa del Limbara per l’incendio nel territorio di Calangianus, in località Carrulu. Sul posto a coordinare le operazioni di spegnimento c’era il Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento) della Stazione Forestale di Calangianus.

“L’incendio in località Carrulu è spento – annuncia il sindaco Fabio Albieri -. Sono in corso le operazioni di bonifica. Grazie alla Protezione Civile, al Corpo Forestale e al Personale dell’agenzia Forestas per il pronto intervento. Grazie”.

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