L’incidente sulla strada di Sarraiola.

Incidente stradale, questo pomeriggio, poco prima delle 16, sulla stradina che porta al depuratore Sarraiola, ad Arzachena, e che poi s’immette sulla provinciale. Per cause ancora in corso d’accertamento un’auto ed un furgone si sono scontrati frontalmente.

Ad avere la peggio il conducente dell’auto. Sul posto è arrivato l’elicottero del 118, che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Olbia. Non è in pericolo di vita, ma ha riportato un brutto trauma al bacino.

