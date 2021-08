I lavori ad Arzachena.

Da qualche giorno sarebbero in atto dei lavori per l’installazione di un ripetitore radio-ricetrasmittente in località Monticanaglia nel territorio di Arzachena. A tal proposito è sorto un comitato spontaneo denominato Ambiente e Salute Monticanaglia che intende opporsi, in ogni sede, per la tutela della salute e quella paesaggistica.

“È uno scempio paesaggistico e pericoloso per la salute – sostiene il comitato spontaneo Ambiente e Salute Monticanaglia -. Questa installazione rappresenta uno sfregio alla bellezza della frazione e mette potenzialmente in pericolo la salute delle persone. Oggi è il turno di Monticanaglia, domani potrebbero arrivare nuove richieste per altre parti del territorio, e fino a che i privati saranno liberi di dare in locazione terreni agricoli, con la promessa di facili guadagni, queste installazioni continueranno a proliferare“.

Il problema è stato esposto dai membri del comitato ad alcuni consiglieri comunali, che stanno verificando sugli enti che hanno espresso gli atti di assenso a questo impianto, come l’ufficio regionale tutela del paesaggio di Sassari e l’Arpas.

La frazione di Monticanaglia, una delle poche abitate intensamente tutto l’anno, è fortemente preoccupata per le conseguenze negative che si avranno sul borgo. Per questo i residenti chiedono al sindaco e a tutta l’amministrazione comunale, di opporsi fermamente alla corsa scellerata di queste compagnie, “intente a disseminare impianti di questa natura su parti così delicate del territorio, considerato che lo stesso è sottoposto a stringenti vincoli paesaggistici“.

