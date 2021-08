La modella ha pubblicato gli screenshot di Salmo.

Nuovi guai per Salmo, al secolo Maurizio Pisciottu, rapper olbiese di fama nazionale, che avrebbe inviato in direct su Instagram ad una giovane modella la foto del suo pene in bella vista. La protagonista della vicenda è Stormyclimax, questo il nickname della ragazza su Instagram, la quale non avrebbe gradito la foto inviatale da Salmo e lo ha poi infamato con tanto di screenshot, nelle sue stories su Instagram.

I nuovi guai per Salmo.

Il condizionale in questi casi è d’obbligo: la modella non pubblica esplicitamente la foto dell’organo sessuale del rapper, né ci è dato sapere se e cosa i due si fossero scritti o detti in precedenza. Fatto sta che la vicenda in poche ore è giunta alla ribalta nazionale, con tanto di video di lei che rivolgendosi ai suoi quasi 56 mila followers dice: “Ragazzi che schifo. Allora io non voglio vedere i vostri piselli nel mio DM, ok? Non mi importa chi sei, non voglio vedere il tuo pisello. Sono persone che credono di poter fare tutto nella vita”. Dal canto suo Salmo, che solo su Instagram vanta oltre 2 milioni di followers, non ha al momento né confermato né smentito il fatto.

(Visited 141 times, 141 visits today)