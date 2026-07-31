Kimi Antonelli torna in pista sui kart di Baja Sardinia

“Ormai è di casa”, dalla Pista dei campioni di Baja Sardinia esultano per il ritorno di Kimi Antonelli sui kart. “Ogni anno siamo felici di vedere tornare Kimi Antonelli sulla nostra pista, e ogni volta riesce a lasciarci qualcosa di speciale – raccontano dal kartodromo -. Questa volta ha scritto un nuovo capitolo: ha superato il precedente record di Charles Leclerc, fermando il cronometro a 42.827″ contro i 43.00″.

“Numeri a parte, quello che resta è la passione, il sorriso e l’emozione di vedere un talento così grande vivere la nostra pista – sottolineano dal kartodromo “Pista dei Campioni” di Baia Sardinia -. Grazie Kimi per essere tornato anche quest’anno”.

La vacanza da primo in classifica

Ad agosto Andrea Kimi Antonelli (detto Aka) compirà vent’anni ed è in testa alla classifica piloti di Formula 1, così come lo è la sua scuderia Mercedes. Il campionato è a metà strada e c’è un mese tra il Gp d’Ungheria di fine luglio e quello d’Olanda del 23 agosto. Nel frattempo ha scelto ancora una volta di passare in Gallura le sue vacanze. Ma non sa stare lontano da piste e volanti ed è tornato al kartodromo sul litorale di Arzachena. Qui non ha avuto problemi con la benzina, come invece gli era capitato l’anno scorso a Porto Cervo con una moto d’acqua.

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