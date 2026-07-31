Soccorsa in casa ad Arzachena: “Grazie alla sanità sarda”

terreni Mater Olbia

31 Luglio 2026

di Pietro Serra

Una donna soccorsa ad Arzachena ringrazia la sanità.

Un improvviso problema di salute, la paura dei primi momenti e poi una macchina dei soccorsi che si attiva rapidamente, accompagnando la paziente in ogni fase del percorso. È la storia raccontata da una donna residente ad Arzachena, protagonista nei giorni scorsi di un intervento sanitario che ha coinvolto diversi operatori e strutture del territorio.

La donna ha accusato un malessere mentre si trovava nella propria abitazione. La situazione ha richiesto un intervento tempestivo e la risposta è arrivata dalla sua medico di base, il cui rapido intervento ha permesso di avviare una sequenza coordinata di assistenza. Dalla prima valutazione si è passati all’attivazione del servizio di emergenza territoriale. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Arzachena, che hanno gestito la situazione con attenzione e tempestività, garantendo le prime cure e organizzando il trasferimento in ambulanza avanzata verso il Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

All’arrivo in ospedale la presa in carico è stata immediata. La fase di triage e gli accertamenti iniziali hanno consentito agli operatori sanitari di valutare rapidamente il quadro clinico e individuare il percorso più adeguato per la paziente, che è stata successivamente trasferita al reparto specialistico del Mater Olbia Hospital. Nella struttura olbiese la donna racconta di essere stata accolta con disponibilità e professionalità dal personale sanitario, ricevendo le cure necessarie fino alla dimissione, avvenuta dopo il miglioramento delle sue condizioni di salute.

L’esperienza vissuta ha spinto la paziente a rivolgere un ringraziamento pubblico a tutti gli operatori coinvolti, dalla medicina territoriale ai soccorritori, fino al personale ospedaliero. Un riconoscimento rivolto a chi, quotidianamente, lavora nella sanità affrontando situazioni delicate e garantendo assistenza ai cittadini. Il racconto diventa così anche un’occasione per sottolineare il ruolo fondamentale della rete sanitaria, fatta di collaborazione tra medici di base, emergenza territoriale e ospedali, capace di intervenire in tempi rapidi nei momenti di maggiore necessità.

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