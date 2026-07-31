Soccorsa in casa ad Arzachena: “Grazie alla sanità sarda”

Una donna soccorsa ad Arzachena ringrazia la sanità.

Un improvviso problema di salute, la paura dei primi momenti e poi una macchina dei soccorsi che si attiva rapidamente, accompagnando la paziente in ogni fase del percorso. È la storia raccontata da una donna residente ad Arzachena, protagonista nei giorni scorsi di un intervento sanitario che ha coinvolto diversi operatori e strutture del territorio.

La donna ha accusato un malessere mentre si trovava nella propria abitazione. La situazione ha richiesto un intervento tempestivo e la risposta è arrivata dalla sua medico di base, il cui rapido intervento ha permesso di avviare una sequenza coordinata di assistenza. Dalla prima valutazione si è passati all’attivazione del servizio di emergenza territoriale. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Arzachena, che hanno gestito la situazione con attenzione e tempestività, garantendo le prime cure e organizzando il trasferimento in ambulanza avanzata verso il Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

All’arrivo in ospedale la presa in carico è stata immediata. La fase di triage e gli accertamenti iniziali hanno consentito agli operatori sanitari di valutare rapidamente il quadro clinico e individuare il percorso più adeguato per la paziente, che è stata successivamente trasferita al reparto specialistico del Mater Olbia Hospital. Nella struttura olbiese la donna racconta di essere stata accolta con disponibilità e professionalità dal personale sanitario, ricevendo le cure necessarie fino alla dimissione, avvenuta dopo il miglioramento delle sue condizioni di salute.

L’esperienza vissuta ha spinto la paziente a rivolgere un ringraziamento pubblico a tutti gli operatori coinvolti, dalla medicina territoriale ai soccorritori, fino al personale ospedaliero. Un riconoscimento rivolto a chi, quotidianamente, lavora nella sanità affrontando situazioni delicate e garantendo assistenza ai cittadini. Il racconto diventa così anche un’occasione per sottolineare il ruolo fondamentale della rete sanitaria, fatta di collaborazione tra medici di base, emergenza territoriale e ospedali, capace di intervenire in tempi rapidi nei momenti di maggiore necessità.

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