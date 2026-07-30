Salmo incontra De Martino per Sanremo e lancia il singolo “All in”

Dopo la festa col Lebonski park salmo ha incontrato Stefano De Martino

Non era un semplice pranzo estivo in Gallura, quello tra Salmo e Stefano De Martino sembrava più un incontro di lavoro in vista di Sanremo. L’incontro col patron del prossimo festival è avvenuto in un ristorante di Olbia, come documentato in esclusiva dal settimanale “Chi“. Il conduttore di “Affari tuoi” sta lavorando duro per dare vita al suo festival e l’incontro con Salmo può aprire nuove strade.

Il rapporto agrodolce con Sanremo

Il rapper olbiese in passato aveva rifiutato di salire sull’Ariston, poi nel 2023 era andato ospite sulla nave da crociera e infine era salito sul palco per accompagnare Shari nella serata dei duetti. Negli ultimi anni si è avvicinato molto al “belcanto” e sono tanti i ruoli che potrebbe ricoprire nella prossima edizione se l’operazione dovese andare in porto. Che sia per fare l’ospite, la spalla, il concorrente o il valletto sembra facile da trovare una soluzione tra i due.

Dopo il successo del concerto al suo Lebosnki Park di Arzachena e il pranzo col direttore artistico di Sanremo, Maurizio Pisciottu non si ferma. Dopo aver vinto la scommessa ad Arzachena Salmo rilancia: “All in“. Questo è il titolo del nuovo brano in uscita proprio in questo ultimo torrido giorno di luglio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui