Grosso incendio a Padru, in azione elicotteri e Canadair

Il Corpo forestale sta intervenendo a Padru per un incendio

L’allerta diramata ieri si è purtroppo verificata attendibile, il Corpo forestale sta intervenendo per un incendio a Padru. Tra temperature elevate e vento oggi c’erano le condizioni perché il fuoco tornasse a divorarsi la vegetazione sarda, soprattutto in Gallura. Qui infatti era segnalata l’allerta arancione per il rischio incendi.

In queste ore il Corpo forestale sta intervenendo nelle campagne di Padru, in località Luriddu. C’è l’intervento da terra, ma anche una grande mobilitazione dall’alto. Stanno intervenendo gli elicotteri partiti dalle basi di Alà dei sardi e del Limbara compreso il Super Puma.

Ma, viste le difficoltà, si è reso necessario anche l’arrivo di rinforzi. Dal Corpo forestale comunicano che Olbia si sono alzati in volo due Canadair per spegnere l’incendio. Con questa nuova ondata di caldo torrido e il vento saranno ancora giorni difficili per la macchina antincendio che quest’estate sta lavorando in modo incessante per arginare i roghi. Non c’è zona della Sardegna che non sia interessata dal problema, con la Gallura che sta pagando il suo tributo. Questo di Padru è l’ennesimo incendio dell’estate 2026 nel Nordest della Sardegna.

[Foto: Corpo forestale]

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