Olbia punta sul sociale, aperta la co-progettazione per nuovi servizi

La progettazione per nuovi servizi a Olbia.

Il Comune di Olbia avvia un percorso di co-progettazione rivolto agli enti del Terzo settore per la gestione del Centro Servizi Umanitari nell’ambito territoriale sociale del Plus di Olbia. A comunicarlo è l’assessore alle Politiche Sociali, Simonetta Lai, che rende noto che con la Determinazione Dirigenziale numero 1687/2026 è stato pubblicato l’avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte degli organismi interessati.

L’iniziativa punta a coinvolgere realtà del mondo sociale e del volontariato nella definizione e nell’attuazione delle attività del Centro, attraverso una collaborazione tra amministrazione comunale e soggetti del privato sociale. Il modello della co-progettazione consente infatti agli enti pubblici di lavorare insieme agli operatori del territorio per individuare soluzioni e servizi più vicini ai bisogni della cittadinanza.

Possono presentare la propria candidatura tutti gli Enti del Terzo settore riconosciuti dalla normativa vigente, come previsto dall’articolo 4 del Decreto legislativo numero 117 del 3 luglio 2017. Tra i soggetti ammessi rientrano organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni e altri enti privati con finalità compatibili. La partecipazione potrà avvenire sia in forma singola sia attraverso aggregazioni tra più soggetti. Gli enti interessati dovranno presentare la propria istanza utilizzando la modulistica predisposta dal Comune di Olbia e rispettando le modalità e i termini indicati all’interno dell’avviso pubblico.

L’amministrazione comunale invita quindi le realtà del territorio impegnate nel sociale a prendere visione della documentazione e a partecipare al percorso, con l’obiettivo di favorire una gestione condivisa del Centro Servizi Umanitari e rafforzare la rete di interventi dedicati alla cittadinanza. Per ulteriori informazioni e chiarimenti sono disponibili i recapiti telefonici degli uffici comunali: 0789/52036 e 0789/52034.

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