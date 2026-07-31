Scontro in Consiglio a Olbia sugli alberi di via Vittorio Veneto

Lo scontro sugli alberi di via Vittorio Veneto a Olbia.

Il dibattito sul futuro degli alberi di via Vittorio Veneto ha acceso ieri, 30 luglio, il Consiglio comunale di Olbia, trasformando una seduta inizialmente dedicata al confronto sul Piano di utilizzo dei litorali in un acceso confronto politico.

Dopo quasi quattro ore di lavori, il confronto si è concentrato sulla decisione di procedere con l’abbattimento delle piante considerate a rischio. La maggioranza ha ribadito che gli alberi sarebbero malati, instabili e potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica. Il primo cittadino ha spiegato che la scelta deriva dalle valutazioni tecniche degli agronomi e ha annunciato che, al termine degli interventi sui marciapiedi e sulle aiuole, verranno messe a dimora nuove piante.

Dall’opposizione è arrivata la richiesta di maggiore trasparenza, con la pubblicazione della relazione agronomica e delle informazioni sulla manutenzione effettuata negli anni. La consigliera ha precisato di non contestare la necessità degli interventi, ma di voler chiarire alla cittadinanza le cause che hanno portato alla situazione attuale. Nel corso della seduta si è discusso anche del Piano di utilizzo dei litorali, con l’esame delle osservazioni presentate dai cittadini, e delle tariffe Tari, confermate senza aumenti per i prossimi anni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui