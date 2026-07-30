Meteo Olbia 31 luglio, caldo in aumento e rischio incendi

Le previsioni meteo per venerdì 31 luglio a Olbia

Il meteo a Olbia per venerdì 31 luglio sarà caratterizzato da condizioni stabili e da un nuovo aumento delle temperature. ARPAS prevede cielo poco nuvoloso, assenza di precipitazioni e temperature in lieve rialzo rispetto ai giorni precedenti. La massima prevista per Olbia è di 37 gradi, uno dei valori più alti tra i principali centri della Sardegna.

Dalla tarda mattinata entrerà inoltre in vigore il nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per le alte temperature. La Protezione civile regionale prevede una fase di caldo molto intenso destinata a estendersi almeno fino alla sera di lunedì 3 agosto, con valori localmente superiori ai 40 gradi e un aumento progressivo del fenomeno dalle zone interne verso il resto dell’Isola. Anche le notti torneranno particolarmente calde, con minime diffusamente sopra i 25 gradi.

La Gallura entra nel nuovo weekend di caldo

Il ritorno del caldo arriva proprio all’inizio del fine settimana, quando la Gallura sarà attraversata da un forte movimento di residenti e turisti. Porto e aeroporto di Olbia resteranno al centro degli spostamenti, mentre sulle strade verso le principali località turistiche è atteso un traffico intenso.

Anche il rischio incendi torna a essere un elemento da non sottovalutare. Il bollettino regionale di pericolo incendio per venerdì segnala infatti diverse aree con pericolosità alta e fase operativa di attenzione rinforzata.

Per chi sceglierà il mare, le condizioni resteranno favorevoli, con venti deboli e mari poco mossi. Le ore centrali saranno però le più calde e sarà importante proteggersi dal sole, bere regolarmente e non sottovalutare i segnali del caldo. Il meteo a Olbia apre quindi un fine settimana con temperature nuovamente in crescita e una situazione da seguire anche sul fronte degli incendi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui