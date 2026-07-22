Lavori per la fibra ottica ad Arzachena, rete dell’acqua danneggiata

La rete dell’acqua danneggiata durante i lavori ad Arzachena.

Disagi temporanei per l’erogazione dell’acqua nel centro abitato di Arzachena a causa di un intervento urgente di riparazione su una condotta idrica danneggiata durante i lavori per la posa della fibra ottica.

Il problema si è verificato in viale Costa Smeralda, dove la ditta impegnata nelle operazioni di scavo ha accidentalmente provocato la lesione di un tratto della tubatura della rete idrica. Il danneggiamento ha reso necessario l’intervento dei tecnici del gestore Abbanoa per ripristinare la piena funzionalità dell’impianto. Per consentire le operazioni in sicurezza è stata disposta la sospensione temporanea dell’operatività della rete dalle 8 alle 18. Nel corso della giornata potrebbero quindi registrarsi abbassamenti della pressione dell’acqua e momentanee interruzioni del servizio in diverse zone del paese.

I tecnici sono al lavoro per completare la riparazione nel minor tempo possibile e, qualora le attività dovessero concludersi prima del previsto, l’erogazione verrà ripristinata anticipatamente. Il servizio tornerà comunque alla normalità una volta terminati gli interventi sulla condotta. Abbanoa ha inoltre comunicato che, al momento della ripresa della distribuzione, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida. Si tratta di un fenomeno legato alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni e destinato a rientrare con il normale funzionamento della rete. Eventuali anomalie o ulteriori problemi potranno essere segnalati al servizio guasti del gestore idrico attraverso il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24.

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