Maturità 2026, niente “centisti” all’Amsicora di Olbia

Ecco i migliori risultati alla maturità 2026 all’Amsicora di Olbia

Si è conclusa anche all’Istituto Amsicora di via Emilia a Olbia la sessione degli esami di Stato per la maturità 2026. Nei percorsi dedicati all’Elettronica ed Elettrotecnica, all’Industria e Artigianato per il Made in Italy e al nuovo indirizzo per Operatore socio-sanitario (OSS), 61 studenti hanno affrontato la maturità, confermando la vocazione dell’istituto verso una formazione fortemente orientata al mondo del lavoro.

Ecco il voto più alto

Quest’anno non si registrano diplomati con 100/100, ma diversi studenti hanno concluso il proprio percorso con risultati significativi. Il voto più alto è stato 91/100, ottenuto da Lorenzo Terzitta, della classe 5A TE – Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione Automazione.

Tra le altre valutazioni di rilievo figurano Riccardo Ferreri, della 5B Industria e Artigianato per il Made in Italy, con 87/100, e Andrea Di Ciaccio e Luca Pisanu, entrambi della 5D dello stesso indirizzo, che hanno conseguito 86/100.

Per la classe 5C Industria e Artigianato per il Made in Italy, il voto più alto è stato 74/100, ottenuto da Gabriele Asara.

Debutta il corso OSS

Tra le novità dell’anno scolastico c’è la presenza della prima classe del percorso OSS – Operatore Socio-Sanitario, un indirizzo sempre più richiesto in considerazione della crescente domanda di personale qualificato nel settore dell’assistenza e della sanità.

Nella 5S, composta da nove studenti, il miglior risultato è stato 78/100, conseguito da Eleonora Mossoni.

L’introduzione del percorso OSS amplia ulteriormente l’offerta formativa dell’Istituto Amsicora, che affianca agli indirizzi tecnici e manifatturieri una preparazione specifica per chi desidera lavorare nei servizi socio-sanitari, un comparto che continua a offrire concrete opportunità occupazionali.

Anche quest’anno i risultati testimoniano l’impegno degli studenti e dei docenti in percorsi di studio fortemente orientati alle competenze pratiche e professionali. Per i neo diplomati si apre ora una nuova fase, tra l’ingresso nel mondo del lavoro e il proseguimento degli studi, con una preparazione costruita a stretto contatto con le esigenze del territorio e delle imprese.

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