La lite con la moglie, poi l’incidente mortale a Budoni col figlio

La dinamica dell’incidente mortale a Budoni.

Aveva 33 anni Anatoli Frolov, il giovane content creator ucraino morto nell’incidente avvenuto nella notte lungo la strada statale 131 Dcn, a Budoni. L’uomo, residente a Olbia, viveva in città con la moglie e il figlio di nove anni. Lo schianto si è verificato nelle prime ore di oggi, mercoledì 22 luglio, all’altezza del chilometro 117.

Poco prima dell’incidente ci sarebbe stata una discussione tra Frolov e la moglie. La donna sarebbe poi scesa dall’auto lungo la carreggiata, mentre il 33enne avrebbe proseguito il viaggio alla guida della sua auto con il figlio a bordo. Poco dopo, per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo è uscito dalla traiettoria finendo contro una barriera in cemento posizionata per delimitare un cantiere stradale. L’impatto con il New Jersey è stato molto violento e ha provocato gravi danni alla parte anteriore della vettura. Il bambino, che si trovava sul sedile posteriore, è riuscito a liberarsi autonomamente dall’abitacolo. Sotto shock per quanto accaduto, è stato poi affidato ai soccorritori e trasferito all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove i medici hanno deciso di tenerlo in osservazione nel reparto di Pediatria. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Siniscola. Le squadre hanno operato a lungo per estrarre il conducente dalle lamiere della vettura, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: per Anatoli Frolov non c’era più nulla da fare. Nel frattempo le Forze dell’Ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire cosa sia accaduto nei momenti precedenti allo schianto.

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