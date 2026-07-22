Doppio colpo al 10eLotto, grosse vincite in una tabaccheria di Olbia

Le vincite al 10eLotto in una tabaccheria di Olbia.

Doppio colpo fortunato a Olbia nell’ultimo concorso del 10eLotto. L’estrazione di martedì 21 luglio ha premiato la città gallurese con due vincite identiche da 20mila euro ciascuna, entrambe ottenute grazie a un 9. A rendere ancora più particolare l’episodio è la provenienza delle due giocate: i tagliandi vincenti sono stati infatti giocati nello stesso punto vendita di via Galvani, trasformando una normale giornata di gioco in un momento di festa per due fortunati partecipanti.

Le vincite olbiesi rientrano nel quadro dei premi assegnati dall’ultimo concorso del 10eLotto, che complessivamente ha distribuito circa 25 milioni di euro in tutta Italia. Dall’inizio dell’anno, il totale delle somme erogate dal gioco ha superato quota 2,22 miliardi di euro. Per Olbia si tratta di una doppia soddisfazione che arriva in un periodo in cui le cronache locali spesso raccontano episodi legati al turismo, agli eventi e alle attività economiche del territorio. Questa volta, invece, l’attenzione si concentra sulla fortuna, con due vincite gemelle arrivate a distanza di pochi metri e con lo stesso importo. Resta naturalmente anonima l’identità dei due vincitori, come previsto dalle regole del gioco, ma il doppio premio ha già attirato l’attenzione in città per la sua particolarità: due schedine, una stessa strada e un risultato da 40mila euro complessivi.

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