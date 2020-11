Pronti i lavori per la riqualificazione.

La struttura tecnica della Zona Omogenea di Olbia – Tempio ha aggiudicato, dopo l’espletamento della gara d’appalto, i lavori di riqualificazione del convitto dell’Istituto Alberghiero Professionale “Costa Smeralda” di Arzachena.

L’intervento prevede un impegno di spesa di 2.600.000 euro finanziato con il bando Iscol@ Asse I. Il Politecnico di Milano ha curato l’aspetto progettuale relativo l’adeguamento sismico dell’intero edificio.

“Siamo molto soddisfatti per avere portato a termine – in un momento di grave emergenza pandemica – questo procedimento amministrativo. L’Istituto Professionale Alberghiero Costa Smeralda di Arzachena è un pilastro per il sistema scolastico della Gallura ed era per noi doveroso intervenire. Ringraziamo anche il sindaco e l’amministrazione comunale di Arzachena per la grande disponibilità e supporto”, commenta il sub commissario Pietro Carzedda .

Soddisfazione anche dal Sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda ritiene che “ l’aggiudicazione dei lavori di rifacimento del convitto dell’istituto professionale alberghiero Costa Smeralda da parte della Provincia segna un passo importante verso l’obiettivo di elevare la qualità dei servizi offerti dal sistema scolastico gallurese e, con esso, la capacità di accogliere adeguatamente i giovani professionisti del comparto del turismo che scelgono Arzachena per investire nel loro futuro. Da oltre 50 anni, la scuola è punto di riferimento e fiore all’occhiello nella formazione di figure fondamentali per lo sviluppo del settore turistico isolano e nel suo convitto ospita una media di 120 ragazzi provenienti da tutta l’Isola: garantire servizi e ambienti adeguati è fondamentale”. I lavori, ultimati gli adempimenti amministrativi, inizieranno a Febbraio 2021.

