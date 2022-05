I lavori ad Arzachena.

Il Comune di Arzachena ripristina i 490mila euro di fondi per completare i lavori di piazza Risorgimento. Si tratta del secondo lotto dei lavori che prevede l’acquisto di una fontana e l’allineamento dei cavidotti, fino al completamento dell’illuminazione pubblica.

I lavori di riqualificazione erano cominciati lo scorso novembre, con l’eliminazione di alcune strutture più recenti, come il palchetto di fronte all’ex edicola, le ringhiere e i pilastri, seguiti dal rifacimento delle scalinate in granito. Per gli interventi, tra il primo e secondo lotto, sono stati investiti circa 700 mila euro. Con i fondi del secondo lotto si procede al completamento dei lavori.