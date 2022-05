L’esercitazione nella tratta di linea Golfo Aranci-Macomer.

Un guasto tecnico, poi l’incendio su un treno viaggiatori partito da Olbia e diretto a Sassari con un viaggiatore colto da un malore per il panico. Fortunatamente, quello che è successo ieri nella galleria Monti-Enas e che sembrava un brutto incidente, era un’esercitazione di emergenza.

Il treno stava percorrendo la tratta di linea Golfo Aranci-Macomer e si era fermato dentro la galleria, non riuscendo ad uscire. Coinvolte le squadre di primo intervento del Gruppo FS Italiane, vigili del fuoco di Sassari, protezione civile della Regione Sardegna, polizia ferroviaria di Olbia, il Comune di Monti e le squadre del soccorso sanitario dell’Areus 118.

L’esercitazione, prevista dal Piano Annuale delle Esercitazioni di Protezione Civile del Gruppo Ferrovie dello Stato, era finalizzata a verificare il piano di emergenza e soccorso della galleria e a mettere in pratica le competenze acquisite dai vigili del fuoco di Sassari sull’utilizzo del mezzo bimodale, messo a disposizione da RFI, per interventi lungo la rete ferroviaria.

Le esercitazioni rientrano tra le iniziative programmate periodicamente per monitorare l’efficacia del flusso comunicativo e della catena del coordinamento, nonché la prontezza dell’intervento delle strutture del territorio e verificare l’efficienza delle dotazioni di sicurezza presente in galleria. Il tutto per migliorare gli standard di sicurezza e la tutela delle persone, delle cose e dell’ambiente.