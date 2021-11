I lavori ad Arzachena.

Cominciano i lavori di piazza Risorgimento ad Arzachena. Nell’area sono cominciate le prime demolizioni di quelle opere che saranno sostituite.

Il cantiere si è insediato nei giorni scorsi e sta provvedendo a demolire il palchetto di fronte all’ex edicola, così come le ringhiere e i pilastri. “L’intento è quello di ripristinare l’autenticità della piazza – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Fabio Fresi -, così come era stata originariamente concepita. E’ un intervento importante e visto il periodo natalizio cercheremo di creare il minor disagio possibile. In questi giorni organizzeremo un incontro con i commercianti per ricevere delle indicazioni e avremo modo di confrontarci su quelli che possono essere eventuali disagi per gli esercenti”.

Si tratta del primo lotto dei lavori al quale seguirà un ulteriore, per il quale è in corso la progettazione esecutiva. “Per la prima parte dell’intervento abbiamo stanziato 200mila euro, mentre per il secondo 500 mila euro dove metteremo apposto la pavimentazione, riposizionando la vecchia in modo che sia più armonica e effettuata la pulizia di tutti i cavi volanti e l’illuminazione nuova. Insomma, un bell’intervento dove andremo a spendere più di 700mila euro, uniti alla riqualificazione e acquisto degli immobili come il palazzo Columbano e l’ex Cinema per dare un segnale di rigenerazione e voglia di riprendere la vita nel centro della città”.