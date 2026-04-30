Lavori di Abbanoa a Oschiri, il paese resta senz’acqua

I lavori di Abbanoa a Oschiri.

Per la giornata di martedì 5 maggio nel comune di Oschiri è programmato un intervento sulla rete idrica nell’ambito delle attività di riqualificazione in corso sul territorio. I tecnici di Abbanoa procederanno con il collegamento alla rete esistente del nuovo tratto di condotta realizzato in via S’Utturu.

Per consentire l’esecuzione delle operazioni sarà necessario interrompere temporaneamente l’erogazione dell’acqua nella via interessata. La sospensione è prevista a partire dalle 8.30 e proseguirà fino al completamento dei lavori, stimato entro le 16. Durante questa fascia oraria potranno verificarsi anche cali di pressione e interruzioni di breve durata che interesseranno le utenze della zona coinvolta. Al termine dell’intervento il servizio idrico verrà ripristinato e tornerà progressivamente alla piena normalità. Il gestore ha comunicato che i tecnici saranno impegnati a ridurre quanto possibile i tempi di sospensione, con la possibilità di anticipare la riattivazione dell’erogazione qualora le operazioni si concludano prima del previsto.

Successivamente alla ripresa del servizio non si escludono fenomeni temporanei di torbidità dell’acqua, legati alle fasi di svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni, una condizione che tende a risolversi in breve tempo con la stabilizzazione del flusso. Per eventuali segnalazioni o disservizi resta attivo il servizio guasti di Abbanoa raggiungibile al numero verde 800/022040 disponibile 24 ore su 24.

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