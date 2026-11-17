I lavori alla condotta Abbanoa di Oschiri.

Nuovi disagi sul fronte dell’acqua per Oschiri e altri centri del territorio. Martedì 17 novembre sono previsti lavori di manutenzione sulla condotta adduttrice Ramo Lerno Nord-Pattada, nel territorio comunale di Oschiri, con possibili interruzioni dell’erogazione idrica che coinvolgeranno complessivamente 10 comuni. L’intervento, programmato dalle squadre di Abbanoa, si svolgerà dalle 6 alle 24 e comporterà la sospensione temporanea della condotta. Si tratta di un’infrastruttura che alimenta i serbatoi di Oschiri, Berchidda, Tula, Erula, Perfugas, Tempio Pausania, Calangianus, Luras, Bortigiadas e Aggius.

Gli orari delle interruzioni nei Comuni interessati.

Le conseguenze saranno diverse a seconda dei centri interessati. A Oschiri e Berchidda l’interruzione dell’erogazione è prevista dalle 14 alle 24 di martedì 17 novembre. A Tula i disagi inizieranno invece alle 11 e proseguiranno fino alla mezzanotte, mentre a Erula e nelle frazioni di Perfugas la sospensione è programmata per l’intera giornata, dalle 6 alle 24. Situazione più lunga a Tempio Pausania e Luras, dove lo stop all’erogazione inizierà alle 9 di martedì 17 novembre e si protrarrà fino alle 6 di mercoledì 18. A Calangianus e Aggius il servizio sarà invece garantito dalle riserve disponibili nei serbatoi, fino al loro esaurimento. Nessuna interruzione programmata a Bortigiadas, dove l’approvvigionamento continuerà grazie alle fonti locali.

Il ripristino del servizio e il numero per le segnalazioni.

Il ritorno alla normale distribuzione avverrà al termine delle operazioni di manutenzione. Abbanoa assicura che i tecnici cercheranno di ridurre al minimo i tempi dei disservizi e, se i lavori dovessero concludersi prima del previsto, procederanno ad anticipare la riattivazione del servizio. Il gestore avverte inoltre che, nelle fasi successive al ripristino dell’erogazione, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida a causa dello svuotamento e del successivo riempimento delle tubazioni. Per segnalare eventuali anomalie è possibile contattare il servizio guasti di Abbanoa al numero verde 800/022040, operativo 24 ore su 24.

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