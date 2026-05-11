Karla B. torna con “Taglia 42”, un inno di resistenza contro i canoni tossici

Carla Masala, in arte Karla B., esce con un nuovo singolo.

Domenica 10 maggio è segnata dal ritorno di Karla B., pseudonimo della cantante di Golfo Aranci, Carla Masala, che ha lanciato su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo inedito intitolato Taglia 42. Scritto dall’autrice Laura Mazzini, il brano si configura come un’autentica rivincita per l’universo femminile, ponendosi in aperta sfida contro gli standard estetici imposti e la piaga del bodyshaming.

La narrazione non si ferma alla superficie della moda o dell’estetica, ma esplora la pressione costante esercitata sul corpo delle donne attraverso la potente immagine poetica della gabbia di seta. Questa metafora descrive una prigione elegante, glamour e socialmente accettata, che però costringe chi la abita a una continua e soffocante rincorsa verso una perfezione quasi religiosa.

La critica ai canoni estetici.

Lo faccio per me… ma chi ci crede?” è una delle strofe più potenti del brano di Carla, scritto dall’autrice Laura Mazzini. Qui, attraverso un testo intriso di ironia amara, la cantante mette in discussione il concetto di scelta personale dietro ai ritocchi estetici e alla ricerca della taglia ideale, sottolineando come la realtà quotidiana venga spesso sacrificata sull’altare di un’esposizione forzata.

Tra riferimenti espliciti al botox e alla frenesia di una vita divisa tra doveri lavorativi e necessità di seduzione, la canzone evolve in una critica sociale profonda. Karla B. ricorda con fermezza che la bellezza esteriore non è garanzia di stabilità o felicità, denunciando un mondo che riduce l’identità femminile a una semplice vetrina da consumare. Emerge così una ferma condanna al “male gaze”, ovvero quello sguardo maschile che trasforma il corpo delle donne in un oggetto pubblico, legittimando il giudizio altrui e la pressione di dover apparire impeccabili a ogni età.

Il videoclip.

Il brano si chiude con una riflessione tagliente che svela il vero intento dell’opera: nascondere, sotto una veste pop e apparentemente leggera, una rabbia collettiva e una stanchezza profonda verso modelli culturali tossici. Taglia 42, disponibile anche su YouTube con un videoclip ufficiale uscito in contemporanea al singolo, riesce a trasmettere un messaggio di accettazione e resistenza necessario. A pochi mesi di distanza dal precedente lavoro Lieve, l’artista gallurese torna a scuotere le coscienze con un linguaggio moderno e immediato, lasciando nell’ascoltatore la consapevolezza che il disagio raccontato è un’urgenza sociale quanto mai reale.

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