Arzachena, lavori per il luna park di Salmo: dinosauri e attrazioni per un mese

Il Lebonski park di Salmo e le sue attrazioni.

Con il Lebonski Park e il grande spettacolo di Salmo l’estate si accende con una novità assoluta che unisce la grande musica dal vivo, l’intrattenimento per famiglie, lo sport e l’adrenalina. In concomitanza con le attività legate all’artista Salmo, la città si appresta a ospitare un imponente parco divertimenti temporaneo. Questa iniziativa promette di trasformare l’area dell’evento in una destinazione turistica e ricreativa a sé stante, offrendo un’esperienza immersiva ben oltre il classico contesto concertistico.

Arriva il Jurassic Park per grandi e piccoli

La sorpresa dell’allestimento è la presenza di una straordinaria mostra a tema giurassico, pensata per affascinare i bambini ma anche per catturare l’attenzione degli adulti. All’interno dell’area sono stati posizionati maestosi dinosauri a grandezza naturale, realizzati con materiali iperrealistici e dettagli sorprendenti.

Tra riproduzioni di feroci tirannosauri dall’aspetto imponente, triceratopi corazzati e slanciati raptor, i visitatori avranno l’opportunità di passeggiare in una vera e propria ricostruzione preistorica all’aperto. Molte di queste installazioni vantano tecnologie in grado di simulare movimenti e dettagli anatomici, regalando l’emozione di un vero e proprio incontro ravvicinato con i giganti del passato. Questa attrazione didattica e interattiva si configura come uno dei punti di forza dell’intero parco, trasformando una semplice area spettacoli in un polo d’attrazione culturale e ludico unico nel suo genere per tutto il territorio.

Gonfiabili giganti, sport e la vista fino alla Corsica

Oltre alla sezione dedicata alla preistoria, l’intera area si presenta come un vero e proprio parco divertimenti colossale, ricco di attrazioni capaci di soddisfare ogni fascia d’età e preferenza. Gli amanti dello sport e del movimento troveranno ampi spazi dedicati all’azione. Per sfide ad alto tasso di energia è presente un campo da paintball, perfetto per gruppi di amici in cerca di adrenalina, a cui si affianca un campo da basket regolamentare per gli appassionati della palla a spicchi. Per i più piccoli, e non solo, il divertimento è assicurato da un’incredibile selezione di giochi gonfiabili che vantano un primato eccezionale, essendo i più lunghi d’Europa.

Il cuore pulsante del Lebonski park è rappresentato dalle classiche giostre da luna park e da una maestosa ruota panoramica. Tuttavia, l’attrazione più spettacolare dal punto di vista visivo è l’imponente torre panoramica alta ben quaranta metri. Questa struttura verticale non solo regalerà un pizzico di brivido durante la salita, ma offrirà una vista mozzafiato a trecentosessanta gradi, permettendo di osservare il meraviglioso paesaggio del Golfo di Cannigione fino a spingere lo sguardo, nelle giornate più nitide, alle coste della Corsica.

Il calendario ufficiale

Il parco tematico non sarà un’installazione fugace, bensì una presenza costante che accompagnerà residenti e turisti per un lungo periodo estivo. L’inaugurazione ufficiale del parco è fissata per il 31 luglio, subito dopo lo svolgimento del tanto atteso concerto di Salmo previsto per il 25 luglio. Da quel momento, le attrazioni rimarranno accessibili al pubblico per quasi un mese intero, con la chiusura ufficiale della struttura programmata per il 23 agosto.

La scelta di mantenere la struttura attiva in questa precisa finestra temporale risponde alla volontà di offrire un servizio continuativo nel pieno della stagione turistica. In una zona costiera tradizionalmente ricca di spiagge, centri commerciali, bar e ristoranti, si avvertiva spesso la mancanza di alternative dedicate allo svago e al tempo libero delle famiglie. L’apertura del parco colma questo vuoto, proponendosi come una risorsa ricreativa di prim’ordine per l’intera comunità locale e per i visitatori stagionali.

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Un valore aggiunto per il turismo e le famiglie

L’allestimento di questa imponente area ricreativa rappresenta un investimento significativo per la valorizzazione del territorio. La sinergia tra la forza catalizzatrice della musica di Salmo e un’offerta di intrattenimento così ricca e strutturata dimostra come i grandi eventi possano trasformarsi in volani per l’economia locale, offrendo esperienze diversificate capaci di unire generazioni diverse sotto il segno della meraviglia, dello sport e del divertimento all’aria aperta.

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