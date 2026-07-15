Meteo Olbia 16 luglio, il caldo africano non dà tregua alla Gallura

Le previsioni meteo per giovedì 16 luglio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per giovedì 16 luglio a Olbia e in Gallura proseguirà la lunga fase di caldo intenso che sta interessando la Sardegna. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da condizioni stabili, cielo generalmente sereno e possibile presenza di polvere desertica. Non sono attese precipitazioni, mentre le temperature resteranno su valori elevati anche nel nord-est dell’isola.

L’avviso della Protezione civile regionale per temperature molto elevate resta valido fino alla sera di venerdì 17 luglio. Le masse d’aria calda di origine africana continueranno quindi a interessare la Sardegna, mantenendo valori superiori ai 37 gradi in molte aree e temperature ancora più alte nell’entroterra. Le previsioni ARPAS confermano un quadro pienamente estivo e senza fenomeni di instabilità significativi.

Caldo persistente dalla costa all’entroterra

Il meteo Olbia 16 luglio sarà ancora dominato dalle alte temperature. Sulla fascia costiera l’influenza del mare potrà limitare i valori più estremi, ma la sensazione di caldo resterà intensa soprattutto durante il pomeriggio. Nelle zone interne della Gallura il termometro potrà salire maggiormente e il refrigerio nelle ore centrali sarà limitato.

Per i tanti turisti presenti nel nord-est sarà una giornata da programmare evitando le lunghe esposizioni al sole. Dalle coste di San Teodoro e Loiri Porto San Paolo fino ad Arzachena, Palau e Santa Teresa Gallura, il mare resterà la meta principale, mentre nell’arcipelago di La Maddalena proseguiranno escursioni e attività nautiche.

Il caldo, però, non dovrà essere sottovalutato neppure in spiaggia o in barca. Bere frequentemente e cercare riparo dal sole nelle ore centrali sarà particolarmente importante. Il meteo a Olbia conferma quindi un’altra giornata segnata dall’ondata africana, che continuerà a interessare la Sardegna almeno fino a venerdì.

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