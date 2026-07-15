Lebonski Park ad Arzachena: grande attesa per il concerto di Salmo

Arzachena e la Gallura si preparano a vivere uno dei momenti più carichi di energia dell’estate: il concerto di Salmo e il Lebonski park. Il 25 luglio, l’ex ippodromo di Arzachena si trasformerà nel cuore pulsante della musica dal vivo con il debutto dell’innovativo format ideato da Salmo che promette di ridefinire il concetto di intrattenimento in Sardegna. I motori della macchina organizzativa girano ormai a pieno regime per accogliere una marea umana stimata in almeno ventimila persone, pronte a invadere l’area per quello che si preannuncia come un vero e proprio show epocale.

La presentazione ufficiale

La macchina logistica è stata svelata nei dettagli durante una conferenza stampa ufficiale tenutasi nella sala appositamente allestita per l’occasione. Un incontro che ha confermato la perfetta sinergia tra l’amministrazione comunale e il team dell’artista olbiese.

A illustrare la monumentale architettura dell’evento è stato Sebastiano Pisciottu, fratello di Salmo e mente dietro la complessa gestione tecnica e logistica dell’intera area. Pisciottu ha spiegato come l’ex galoppatoio sia stato ripensato per accogliere in totale sicurezza una folla oceanica, strutturando lo spazio non solo come una semplice arena per concerti, ma come un parco a tema ecocompatibile dove la musica dialoga con la natura circostante in un’ottica di totale sostenibilità.

Il sindaco Ragnedda

L’entusiasmo della macchina amministrativa locale è emerso con forza attraverso le parole del sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, che ha sottolineato l’importanza strategica di questo battesimo per il territorio. Ragnedda ha evidenziato come il Lebonski Park rappresenti una straordinaria opportunità di valorizzazione turistica e culturale per tutta la Gallura, un progetto di ampio respiro capace di attrarre visitatori da tutta Italia e di posizionare la destinazione sarda tra le capitali dei grandi eventi live.

A fargli eco sono stati il vicesindaco Alessandro Malu e l’assessora allo Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni. Entrambi hanno posto l’accento sulla cura maniacale riservata alla gestione della viabilità, dei parcheggi e dei servizi di sicurezza, elementi cruciali per garantire il perfetto svolgimento di una manifestazione di questa portata senza compromettere la quotidianità dei residenti. Nicoletta Orecchioni, in particolare, ha ribadito come questo appuntamento sposi appieno la visione del comune di offrire proposte di intrattenimento di livello assoluto, capaci di coniugare la passione per la musica con la valorizzazione degli spazi urbani e naturali.

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