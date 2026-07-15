Si schianta contro un muro con la bici a Olbia: gravissima una 18enne

Un grave incidente stradale a Olbia.

Nel pomeriggio di oggi, 15 luglio, una ragazza di 18 anni, originaria di Olbia, è rimasta vittima di un grave incidente stradale. Il fatto è accaduto in via Mantova, nel quartiere di Poltu Quadu, a pochi passi dall’aeroporto Costa Smeralda. Stando a cause in corso di accertamento, la giovane era in discesa quando non ha fatto in tempo a frenare perdendo il controllo della bici. Non è chiaro ancora il motivo per cui i freni non hanno funzionato, facendo scontrare la ragazza contro un muro, riportando gravissime ferite.

La dinamica.

L’impatto è stato molto violento, facendo sbalzare dal mezzo la giovane, che è impattata sull’asfalto battendo la testa. Soccorsa immediatamente dal personale del 118, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia in condizioni estremamente critiche.

I medici stanno ora valutando un suo trasferimento all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Nel frattempo, gli agenti della polizia locale, sotto la guida del comandante Giovanni Mannoni, hanno provveduto a chiudere temporaneamente al traffico il tratto di strada interessato per eseguire i rilievi necessari a fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto.

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