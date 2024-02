Apre il Liceo linguistico: si amplia l’offerta formativa ad Arzachena

Il nuovo Liceo linguistico di Arzachena già dal prossimo anno scolastico.

Arzachena avrà un liceo linguistico. Si amplia l’offerta formativa in una città con ormai un destino simile a quello della vicina Olbia. Il comune della Gallura, sempre in crescita, punta sull’istruzione e lo fa con un’iniziativa promossa anche dal Comune, ovvero dal delegato Michele Occhioni.

Si partirà già dal prossimo settembre dell’anno scolastico 2024/2025. La sede del nuovo liceo linguistico di Arzachena è quella dell’Ipsar Costa Smeralda, già sede dell’Alberghiero. Qui si svolgeranno le lezioni e ci saranno oltre alle aule anche gli uffici didattici. La direzione è affidata al professor Antonello Pannella. Le domande si possono fare già a partire da lunedì 4 marzo 2024.

Il nuovo Liceo di Arzachena non costringerà più gli studenti che vivono nella cittadina e nei comuni vicini ad andare a Olbia per frequentare le lezioni. In città sono già presenti da anni il Liceo scientifico ”Falcone e Borsellino” e l’Alberghiero. Ma per studiare al linguistico bisognava andare a Olbia. Ma Arzachena è ormai una realtà in crescita, che quasi a quota 14mila, già secondo comune in Gallura per numero di abitanti, così aumentano anche i suoi servizi.

