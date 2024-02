Abbandona la cucina vecchia in strada a La Maddalena

Una persona ha messo in auto la cucina e l’ha scaricata a La Maddalena.

Ha caricato in auto la sua cucina per poi gettarla via in strada a La Maddalena. Il gesto di una persona anonima ha scatenato non poche polemiche in città, dopo la pubblicazione della foto da parte della società La Maddalena Ambiente, che si occupa dell’igiene pubblica urbana.

Lo scatto è finito sui social, nella loro pagina ufficiale, scatenando reazioni indignate da parte dei maddalenini. “Visto che sicuramente il “signore” non lo sa – si legge nella pagina ufficiale – e ha fatto più fatica a caricare la cucina in macchina e abbandonarla compiendo un reato punibile penalmente, vorrei ricordare a tutti che esiste un servizio di ritiro ingombranti a domicilio gratuito con tempi di attesa di circa due giorni dalla chiamata al ritiro. Potete richiedere il ritiro via mail(info@lamaddalenaambiente.it),via cellulare 3497462914,via wup(stesso numero), via facebook(la maddalena ambiente), via messenger(la maddalena ambiente), via sito”.

