Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandate il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Monti

A Monti cercano 1 cuoco di ristorante, 1 cameriere di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

Santa Teresa Gallura

A Santa Teresa di Gallura cercano 2 camerieri di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

Palau

A Palau cercano 2 addetti al ricevimento negli alberghi. Si offre contratto a tempo determinato.

Aglientu

Ad Aglientu cercano 1 factotum d’albergo, 1 autista di taxi, conduttori di automobili e furgoni e altri veicoli. Si offre contratto a tempo determinato.

Calangianus

A Calangianus cercano 1 badante. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Tempio Pausania

A Tempio Pausania cercano cuoco di imprese per la ristorazione collettiva (con contratto a tempo indeterminato), 20 operatori di recupero crediti (con contratto di lavoro autonomo).

Arzachena

Ad Arzachena cercano 2 assistenti bagnanti, 5 aiuto camerieri ai piani. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

Ad Olbia cercano 1 addetto all’assistenza personale (con contratto a tempo indeterminato), 2 magazzinieri consegnatari, 1 collaboratore domestico, 1 baby sitter, 1 pasticciere artigianale, 1 account manager (con contratto a tempo determinato).

Trinità d’Agultu e Vignola

A Trinità d’Agultu e Vignola cercano 1 cuoco capo partita, 3 aiuto cameriere ai piani, 2 commessi di banco, 2 camerieri di ristorante, 1 cuoco di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

Legge 68.

Loiri Porto San Paolo. Addetto alla manutenzione del verde – Addetto alle pulizie

Un’azienda cerca a carattere di urgenza, per la sede di Loiri Porto San Paolo, 1 addetto alla manutenzione del verde e 1 addetto alle pulizie iscritti alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 4 mesi. Domande dal 5 al 7 giugno. Info nel CPI di appartenenza.

Arzachena. 1 Facchino portabagagli / Lavapiatti / Cameriere ai piani

Un’azienda cerca per la sede di Arzachena 1 facchino portabagagli o lavapiatti o cameriere ai piani iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 1 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande entro il 27 novembre. Info nel CPI di appartenenza.

Sardegna. 1 Manovale

Un’azienda cerca per tutto il territorio regionale 1 manovale iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI della Sardegna. Il contratto sarà a tempo determinato, per 12 mesi. Domande entro il 18 settembre. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Ausiliario di Vendita / Commesso

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 ausiliario di vendita/commesso iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande entro il 24 settembre. Info nel CPI di appartenenza.

