L’auto distrutta a Baia Sardinia.

Un’auto, un Maggiolino nuovo, è andata a fuoco, questo pomeriggio, intorno alle 18.30, in località Policinu – Baia Sardinia nel comune di Arzachena. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento locale.

Dopo aver spento le fiamme, ha messo in sicurezza l’area dell’intervento, evitando che l’incendio si propagasse alla macchia mediterranea adiacente. L’auto è andato completamente distrutto. Le cause dell’incendio non sono note. Non c’è stato nessun ferito.

