Soccorsa una donna nella spiaggia di Arzachena.

Si è concluso alle 14:30 l’intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico per il recupero di una donna colta da malore lungo il sentiero che conduce alla spiaggia del Principe, situata nella località di Punta Romazzino. La richiesta di soccorso è arrivata dalla centrale operativa del 118-Areus, segnalando la necessità di assistenza per una 50enne residente in Emilia Romagna, impossibilitata a muoversi autonomamente a causa del malessere.

I tecnici della stazione di Olbia, giunti sul posto, hanno stabilizzato la donna prima di procedere con il trasporto in barella, utilizzando la tecnica della portantina. Una volta raggiunta l’ambulanza della Cooperativa Sociale Soccorso Sardo, la donna è stata presa in carico dal personale del 118-Areus per ulteriori cure. L’intervento, svolto con tempestività ed efficienza, ha permesso di portare rapidamente assistenza alla donna, garantendo la sua sicurezza e il trasporto in ospedale per le necessarie valutazioni mediche.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui