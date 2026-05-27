Scomparso da Monti, ritrovato l’uomo: sta bene

Un uomo era scomparso dalla zona tra Monti e Arzachena.

Questa mattina una famiglia non riusciva a contattare un uomo, che risultava disperso da 24 ore. Gli ultimi avvistamenti provenivano dalla zona di Monti e Arzachena. Poi il nulla da far salire l’angoscia ai suoi famigliari che hanno diffuso appelli.

Nel giro di poche ore, grazie al tam tam in rete, la famiglia è riuscita a stabilire un contatto con l’uomo, che sarebbe bene. La famiglia dell’uomo aveva diffuso nelle scorse ore targa e auto dell’uomo scomparso. Poi, recentemente, è arrivata finalmente la notizia del ritrovamento. La famiglia ha ringraziato tutti per le condivisioni.

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