Sorpresa per Vasco a Olbia: ci sono di nuovo biglietti in vendita

Biglietti per le due date di Vasco a Olbia tornano in vendita.

A pochi giorni dalle due date di Vasco a Olbia sono tornati in vendita alcuni biglietti. La caccia al biglietto per il “Vasco Live 2026” si riapre clamorosamente e riaccende le speranze dei tantissimi fan rimasti a bocca asciutta. Contro ogni previsione, sui canali di vendita ufficiali sono tornati disponibili alcuni preziosi tagliandi per le attesissime date all’Olbia Arena, offrendo una seconda chance inaspettata a chi ormai si era rassegnato a guardare il concerto da fuori dai cancelli.

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Riaperta la caccia.

Questa improvvisa riapertura delle vendite ha scatenato una nuova corsa all’oro digitale, anche se la finestra temporale per approfittarne si preannuncia strettissima. Se per la serata di sabato 13 giugno il sistema ha già nuovamente sbarrato le porte registrando il tutto esaurito definitivo, la vera sorpresa riguarda la data di debutto di venerdì 12 giugno. Per il concerto inaugurale delle ore 20:45 i terminali sono tornati a colorarsi d’oro, segnalando una disponibilità limitata ma reale. Si tratta di una manciata di biglietti residui, probabilmente rimessi in circolo dopo lo sblocco di riserve tecniche o transazioni non andate a buon fine, destinati a volatilizzarsi nel giro di pochissimi minuti.

Attese 72mila persone.

Per accogliere al meglio la marea umana di 72mila persone attese complessivamente, l’intera area è stata non solo ripulita ma anche strategicamente allargata, così da garantire la massima sicurezza e il comfort dei 36mila spettatori previsti per ciascuna serata. A fare il punto dettagliato sulla situazione, nel video, è l’assessore comunale al Turismo e agli Eventi, Marco Balata.

L’evento, organizzato dall’agenzia Live Nation con il prezioso sostegno del Comune di Olbia e in collaborazione con il promoter locale Magma Events, aveva registrato un immediato sold out fin dall’apertura delle prevendite. Tuttavia, nelle ultime ore si è aperta una clamorosa e inaspettata finestra per i ritardatari: sulle piattaforme di biglietteria online sono infatti tornati nuovamente acquistabili alcuni biglietti, offrendo un’ultimissima e ghiotta opportunità per assicurarsi un posto sotto il palco del Blasco.

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