Turismo tutto l’anno, anche San Teodoro firma il protocollo

Il protocollo per allungare la stagione del turismo anche a San Teodoro.

Anche San Teodoro è tra i Comuni che vanno nella direzione di destagionalizzare il turismo. L’amministrazione, insieme ai Comuni di Olbia e Alghero, alla Camera di Commercio del Nord Sardegna, Geasar e Confcommercio Nord Sardegna, hanno ora un accordo strategico e concreto per fare sì che il turismo nel territorio sia annuale.

Alla firma del protocollo che nasce dalla collaborazione tra istituzioni, aeroporti, associazioni di categoria e operatori del territorio, erano presenti oggi la sindaca di San Teodoro, Rita Deretta, il Presidente della Camera di Commercio del Nord Sardegna Stefano Visconti, l’Amministratore Delegato di Geasar Silvio Pippobello, il Presidente di Confcommercio Gallura Edoardo Oggianu. C’erano inoltre la Presidente di Confcommercio Riviera di Gallura Martina Fogu, Il responsabile sviluppo rotte di Geasar, Mario Garau, gli assessori e il Presidente della Camera di Commercio di Nuoro Agostino Cicalò.

L’iniziativa.

L’iniziativa mira a una stagionalità che allunga la stagione estiva fino al mese di dicembre, attraverso azioni coordinate di promozione, accoglienza e valorizzazione delle eccellenze locali. Per San Teodoro questo rappresenta un passo importante all’interno di un percorso già avviato da tempo dal Comune. Si punta dunque a creare nuove opportunità per il territorio, a dare maggiore continuità lavorativa per strutture ricettive e alberghiere, al sostegno alle attività di ristorazione e commercio. Inoltre alla valorizzazione delle esperienze naturalistiche, culturali ed enogastronomiche anche fuori stagione e la crescita economica stabile per imprese, lavoratori e comunità locali.

”Come Amministrazione Comunale siamo orgogliosi di aver sottoscritto questo protocollo e di contribuire a una visione condivisa che mette al centro il territorio, la collaborazione tra gli attori del comparto turistico e la volontà concreta di costruire nuove opportunità di crescita. Siamo convinti che fare rete sia la chiave per affrontare le sfide del turismo contemporaneo e per rendere San Teodoro sempre più attrattiva, accogliente e viva in ogni stagione. Un ringraziamento a tutti i soggetti coinvolti che hanno scelto di condividere questo percorso comune, nella convinzione che solo lavorando insieme si possano raggiungere risultati importanti per tutto il Nord Sardegna”, conclude l’amministrazione teodorina.

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