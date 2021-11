Chiudono le scuole ad Arzachena.

Non cessa l’ondata di maltempo in Gallura. Il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado per la giornata di domani, mercoledì 17 novembre.

Il provvedimento si è reso necessario per ridurre al minimo gli spostamenti in auto e tutelare l’incolumità pubblica a seguito dell’innalzamento del codice di allerta per rischio idrogeologico da giallo ad arancio.

La protezione civile regionale, inoltre, ha emanato un avviso di condizioni meteo avverse per piogge e temporali sino alle 12 di domani.