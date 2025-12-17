Buche e guasti, ad Arzachena arrivano le manutenzioni lampo

Arzachena, al via il “Global Service”: manutenzioni lampo in 48 ore per strade e scuole

Il Comune di Arzachena lancia una sfida all’efficienza burocratica: nasce il Global Service per le manutenzioni lampo. Un nuovo modello di gestione delle piccole manutenzioni che promette di risolvere i problemi segnalati dai cittadini in tempi record.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni Massimo Azzena, punta a garantire interventi capillari sia nel centro urbano che nei borghi e nelle zone dell’agro, con un occhio di riguardo al decoro e alla sicurezza.

Investimento e obiettivi

L’investimento iniziale per questa fase sperimentale è di 400 mila euro. L’obiettivo non è solo riparare, ma monitorare le reali necessità del territorio per una pianificazione futura più precisa.

“Vogliamo dare una risposta celere ed efficace – spiega l’assessore Azzena -. Spesso, piccoli interventi si rivelano fondamentali per il benessere degli abitanti. Alla fine del 2026, analizzeremo i dati per capire quanti e quali interventi sono necessari e finanziare la gestione ottimale di una squadra che intervenga in modo capillare. Vogliamo dimostrare che la pubblica amministrazione può essere presente ed efficiente.”

Il servizio è dedicato esclusivamente ai piccoli interventi che però incidono quotidianamente sulla qualità della vita, tra cui:

Riparazione di buche e manti stradali.

e manti stradali. Sistemazione di marciapiedi e recinzioni.

e recinzioni. Manutenzione di arredi urbani ( panchine , cestini, ecc.).

, cestini, ecc.). Piccoli guasti negli edifici pubblici e nelle scuole.

Il cittadino diventa la “sentinella” del territorio. Per attivare la squadra del Global Service basta seguire una procedura semplicissima:

Invia un’email a: gs.strade@comarzachena.it Allega una foto del danno o del guasto. Indica il luogo: Via, numero civico o località esatta.

Il tempo di intervento: Una volta presa in carico dall’Ufficio Manutenzioni, la ditta incaricata interverrà entro un massimo di 48 ore (servizio attivo dal lunedì al venerdì).

