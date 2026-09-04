La bonifica in viale Valentino a Tempio.

Cambierà temporaneamente la viabilità a Tempio Pausania per consentire l’esecuzione di un intervento di bonifica ambientale nell’area dell’ex punto vendita carburanti Esso. Il Comune ha disposto il divieto di transito in Viale Valentino, nel tratto compreso tra viale Lombardia e Circonvallazione San Giuseppe, in concomitanza con i lavori affidati alla società Ecotherm Srl, incaricata delle operazioni per conto di Esso Italiana Srl. Il provvedimento sarà in vigore dal 9 al 15 settembre, dalle 00 alle 24, e comunque fino al completamento delle attività. La chiusura interesserà esclusivamente la porzione di strada coinvolta dal cantiere e sarà segnalata direttamente sul posto attraverso segnaletica mobile, transenne e gli altri dispositivi previsti dalla normativa.

L’intervento riguarda l’ex impianto di distribuzione carburanti identificato dal codice Pbl 107172, già ex Pvf 5911. Le operazioni richiedono l’occupazione di una parte della carreggiata e, proprio per garantire condizioni di sicurezza adeguate sia agli operatori impegnati nei lavori sia agli automobilisti, si è resa necessaria la modifica temporanea della circolazione. Durante l’intervento la società incaricata dovrà provvedere alla predisposizione e al mantenimento della segnaletica stradale, assicurando che l’area sia chiaramente individuata e adottando tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza pubblica.

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