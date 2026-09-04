Scoppia un incendio nelle campagne di Olbia: elicotteri e canadair in azione

Un incendio alla periferia di Olbia.

Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio, 4 settembre, alle ore 15, nelle campagne di Olbia. Il rogo è divampato in zona Cabu Abbas e la grossa colonna di fumo è visibile anche dal centro della città. Sul posto Corpo Forestale, che sta intervenendo, con il supporto di un elicottero leggero proveniente dalla base operativa del Limbara e un elicottero pesante (Super Puma) proveniente dalla base elicotteri di Alà dei Sardi.

In azione anche un Canadair (CAN 8) in decollo dall’aeroporto di Olbia Costa Smeralda Aga Khan. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) appartenente alla Stazione del Corpo Forestale di Olbia. Sul posto anche i vigili del fuoco di Olbia. Due le squadre impegnate ad arginare le fiamme che minacciano le strade e l’attigua zona industriale. Intervento ancora in corso.

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