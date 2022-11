Una maxi opera in stoffa ad Arzachena.

Dopo l’inaugurazione del parchetto in via Porta, ad Arzachena, dove la cooperativa sociale La rosa di Gerico ha presentato i murales, i gruppi musicali e la prima edizione del libro di Come me nessuno mai, questa è stata la volta del progetto di cucito urbano.

“Abbiamo inaugurato il cucito urbano, un progetto nel quale gli adolescenti si occuperanno di cucire dei pezzi di stoffa che tutta la popolazione potrà regalare. Quanti più pezzi di stoffa arriveranno, tante più saranno le istallazioni che i ragazzi e le ragazze potranno creare e installare nelle vie del centro storico”, affermano gli organizzatori.

Chiunque volesse donare pezzi di stoffa può farlo in via Mazzini, vicolo corso Garibaldi, il martedì e mercoledì dalle 17 alle 19, oppure contattando Michela al 349/2450549. Il progetto è gratuito e aperto a tutti, ragazzi e ragazze, dai 12 ai 18 anni. Per info contattare il 329/7924882.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui