Resta in carcere il 47enne di La Maddalena.

Il 47enne di La Maddalena, arrestato pochi giorni fa per maltrattamenti nei confronti della moglie, dovrà restare in carcere. A stabilirlo è stato il giudice, che ieri ha convalidato l’arresto e la misura cautelare in carcere.

L’avvocato difensore, nel frattempo, pensa di ricorrere al Riesame. Restano gravi, tuttavia, i capi di imputazione, che variano dai maltrattamenti e lesioni personali aggravate al danneggiamento.

