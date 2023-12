Ad Arzachena si accende la magia di Natale: mercatino in piazza

Aprono ad Arzachena i mercatini di Natale.

Ad Arzachena si accende la magia del Natale. In pieno centro storico aprono i mercatini, che rendono la piazza della città magica. Gli stand di legno sono sorti in piazza Risorgimento diventando un’attrazione per i residenti e chi abita nei dintorni.

Oltre ai prodotti locali della Gallura e dell’Isola, quest’anno ci sono anche idee per fare i regali di Natale, con prodotti di artigianato. I mercatini resteranno per tutte le vacanze di Natale, ovvero fino alla Befana, e sono già stati presi d’assalto da centinaia di visitatori.

